Китай розпочав здійснення історичної місії зі збору зразків зі зворотного боку Місяця

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Китай у п'ятницю запустив автоматичний космічний корабель із майже двомісячною місією зі збору каміння і ґрунту зі зворотного боку Місяця, ставши першою країною, яка зробила таку амбітну спробу, повідомляє Reuters.

Найбільша китайська ракета Long March-5 стартувала о 17:27 за пекінським часом (12:27 за Києвом) з космодрому Веньчан на південному острові Хайнань із зондом Chang'e-6 вагою понад 8 тонн.

Завдання "Чан'є-6" - здійснити посадку в басейні Південний полюс - Ейткен на зворотному боці Місяця, який вічно повернутий у бік від Землі, після чого він витягне і поверне зразки.

Цей запуск став ще однією віхою в китайській програмі освоєння Місяця і космосу.

Для нас залишається загадкою, як Китай зміг розробити таку амбітну й успішну програму за такий короткий час", - сказав П'єр-Ів Меслен, французький дослідник, який працює над одним із наукових завдань місії "Чан'е-6".

У 2018 році "Чан'е-4" здійснив першу безпілотну посадку на зворотний бік Місяця. У 2020 році "Чан'є-5" уперше за 44 роки доставив місячні зразки, а "Чан'є-6" може зробити Китай першою країною, яка дістане зразки з "прихованого" боку Місяця.

Раніше повідомлялося про запуск супутника-ретранслятора Quequiao-2, призначеного для забезпечення зв'язку місячних апаратів Китаю з наземними станціями.