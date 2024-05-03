Події

19:29 03.05.2024

За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб

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За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб

Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 97 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку українські військові відбили 28 ворожих атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак у районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та на захід від Семенівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - зазначено у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Крім цього, українські захисники відбили шість атак на куп'янському напрямку в районах Петропавлівки, Кислівки Харківської області та Андріївки, Стельмахівки Луганської області, ще 14 атак - на бахмутському напрямку в районах Білогорівки Луганської області, Нового, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення.

Також сім атак, здійснених противником за підтримки авіації, ЗСУ відбили на лиманському напрямку в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Торського Донецької області.

Своєю чергою протягом доби на новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати українську оборону в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Водяного Донецької області.

Противник також здійснив п’ять атак за підтримки авіації на оріхівському напрямку в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області, ще шість атак - у районі населеного пункту Кринки на херсонському напрямку.

 

Теги: #генштаб #зведення

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