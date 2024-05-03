Троє мирних жителів постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по Чугуєву - поліція

Поліція задокументувала наслідки ракетного удару, завданого ЗС РФ по Чугуєву (Харківська обл.) об 11:38 3 травня.

"На місці удару виявлені уламки двох ракет системи "Торнадо-С" із касетними бойовими елементами та двох ракет С-300. Унаслідок обстрілу троє цивільних осіб зазнали поранень, серед них двоє чоловіків 46 та 35 років отримали вибухові та уламкові травми", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поранених доставлено до Чугуївської міської лікарні, стан їхнього здоров'я стабільний.

Унаслідок ракетного удару пошкоджено будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.