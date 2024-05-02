Чотири громади Сумщини обстріляли окупанти вранці

Російські війська вранці в четвер обстріляли чотири громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни провели 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Миропільська, Есманьська та Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по ️Миропільській громаді ворог бив з артилерії САУ (5 вибухів). По ️Середино-Будській здійснено обстріли зі ствольної артилерії (1 вибух) та мінометів (16 вибухів). На територію Хотинської росіяни скинули 3 міни. У ️Есманьській зафіксовано обстріл із міномета (2 вибухи).