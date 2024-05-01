Події

11:42 01.05.2024

Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю, без постраждалих

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Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю, без постраждалих
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У середу вранці російські окупанти завдали удару по Київському району Харкова, а також по Липцях і Веселому, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється. Також о 10:30 було три ворожі удари КАБами між с. Липці та с. Веселе. Попередньо, без травмованих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що зафіксовано влучання в приватний будинок на околиці міста.

"За попередньою інформацією, приліт стався в приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих і руйнувань триває уточнення", - написав Терехов у телеграм-каналі.

"При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На цей момент - без загиблих і поранених", - додав він згодом.

Крім цього, близько 10:00 ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю і приватному будинку в Золочеві (Богодухівський р-н Харківської обл.), повідомив Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік і жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання - постраждали 77-річний чоловік і жінка 74 років. Усі обставини з'ясовуються. Інформація оновлюється", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #обстріл

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