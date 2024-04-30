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21:33 30.04.2024

Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

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Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану для розмінування своїх земель, заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Дуже розраховуємо на розширення допомоги, яку надає Азербайджан для очищення української землі від смертоносних мін", - написала Кондратюк у фейсбуці після зустрічі з першим заступником голови Агентства Азербайджану з розмінування Бахрузом Маммадовим у Баку у вівторок.

За словами Кондратюк, Азербайджан надає Україні значну практичну допомогу в процесі гуманітарного розмінування.

"Азербайджан проводить тренінги з розмінування. Окремий напрям залучення жінок до цього процесу. Налагоджене власне виробництво сучасних машин для розмінування. Нещодавно одну з них, для знешкодження протипіхотних мін, Азербайджан передав Україні. Зараз ця техніка працює на Харківщині!", - розповіла віцеспікерка.

Вона також повідомила, що звернулася до азербайджанської сторони із проханням надати Україні машину для знешкодження протитанкових мін.

За словами Кондратюк, розмінування деокупованих територій – це гуманітарний виклик, який об'єднує Україну та Азербайджан.

"Це наша спільна проблема, яка призводить, на жаль, до поранень та жертв серед населення обох країн. За даними експертів, через наслідки російської агресії, Україна сьогодні є найбільш замінованою державою у світі. Небезпечні 174 тис. квадратних кілометрів нашої території, заміновано 5,6 млн гектарів земель. Масштаби вражають - це більше ніж вся територія деяких країн ЄС", – наголосила Кондратюк.

Вона також зазначила, що в Азербайджані з 2022 до 2024 року розміновано 134 тис. гектарів землі та знешкоджено понад 67 тис. мін та вибухонебезпечних предметів. За словами Кондратюк, робота з розмінування в Азербайджані активізувалася після повної деокупації Карабахського регіону.

 

Теги: #азербайджан #рада #розмінування

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