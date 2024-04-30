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02:57 30.04.2024

Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, зруйновано школу

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Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, зруйновано школу

Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, унаслідок влучень зруйновано школу, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, у Ямпільській громаді ворог здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи). Зруйновано приміщення школи.

Крім того, найбільшу кількість ударів було здійснено по таких громадах: Середино-Будська - обстріл зі ствольної артилерії (28 вибухів); Миропільська - атака FPV-дронів (2 вибухи) і мінометний обстріл (30 вибухів); Зноб-Новгородська - пуск із літака ракет типу НАР (5 вибухів).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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