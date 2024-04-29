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19:04 29.04.2024

В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

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В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

Одеса зазнала ракетного удару російських військ – поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

 

Теги: #одеса #обстріл #поранені

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