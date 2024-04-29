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16:57 29.04.2024

У Харкові передано до суду справу проти псевдоволонтера, який привласнював гроші за евакуацію людей і домашніх улюбленців - прокуратура

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У Харкові передано до суду справу проти псевдоволонтера, який привласнював гроші за евакуацію людей і домашніх улюбленців - прокуратура

Слобідська окружна прокуратура міста Харкова затвердила й скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного раніше судимого чоловіка, підозрюваного в шахрайстві (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

"Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому цього року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей і домашніх улюбленців, зокрема з прифронтових територій. Однак після отримання передплати на бензин, яку потерпілі переказували на картку чоловіка, псевдоволонтер переставав виходити на зв'язок.

Правоохоронці встановили більш як десять постраждалих від таких дій.

Теги: #харків #шахрайство

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