У Дніпропетровській області в результаті ракетних ударів та артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад десять магазинів, поранено двох жителів

У Дніпропетровській області за добу внаслідок ракетних ударів і артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад 10 магазинів, поранено двох жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Зранку область пережила чергову масовану атаку. Сили ППО знищили 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Але, на жаль, без наслідків не обійшлося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об'єкти. Сталося кілька загорянь", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними голови ОВА, поранено 39-річного чоловіка. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також Лисак повідомив про перебої з водопостачанням на Криворіжжі та продовження ворожих обстрілів у Нікопольському районі.

"Увечері та вночі агресор продовжував бити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БПЛА. Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівлю, салон краси", - інформував Лисак.

За його словами, гучно було і в Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побито авто. Обстеження уражених територій триває.

"Через обстріли Марганецької громади, які відбулися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці ремонтують мережі", - додав Лисак.