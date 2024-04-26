Події

20:23 26.04.2024

Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

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Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською у Славутичі зустрілися з учнями та працівниками місцевої гімназії. Вони відвідали один із уроків, на якому учні обговорювали аварію на ЧАЕС та її наслідки та заняття групи продовженого дня, повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави з дружиною оглянули укриття, де облаштовані місця для навчання та медіазона. За словами директорки закладу Алли Ігнатової, зараз в укритті одночасно можуть перебувати до 1200 людей, однак воно ще потребує модернізації", - зазначається в повідомленні.

Зеленські також відвідали підприємство "Нова кухня", яке у Славутичі відновила родина Бубнових із Маріуполя. Російські окупанти зруйнували виробництво у березні 2022 року.

"Власниця підприємства Марія Бубнова зазначила, що відновити бізнес їм вдалося завдяки грантовій підтримці держави для підприємців, зокрема й програмам у межах економічної платформи "Зроблено в Україні", та міжнародним ініціативам. Марія Бубнова докладно розповіла Володимиру та Олені Зеленським про роботу та показала підприємство. Воно займається переробкою овочів і виготовленням продуктів харчування", - наголошується у повідомленні.

Теги: #президент #зустріч #маріуполь #переселенці

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