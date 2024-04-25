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15:56 25.04.2024

"Новус Україна" запустив власний "зелений" розподільчий центр у Києві

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"Новус Україна" запустив власний "зелений" розподільчий центр у Києві

ТОВ "Новус Україна", що управляє мережею гіпер- та супермаркетів Novus, запустило у Києві свій розподільчий центр, побудований за принципами екологічного будівництва BREEAM на кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Novus Марк Петкевич.

"Він (центр - ІФ-У) вже працює, з січня. Потрібно ще пів року, щоб налаштувати процеси, усунути недоліки, але він уже працює і відвантажує всі товари", - розповів Петкевич у кулуарах форуму "Надлюди" у четвер.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року ЄБРР забезпечив $100 млн "Новус Україна" на будівництво розподільчого центру площею 40 тис. кв. м та понад 30 магазинів до кінця 2022 року. На той час мережа налічувала 47 об'єктів. Згодом компанія перенесла терміни запуску центру через початок повномасштабного вторгнення.

Станом на квітень 2024 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 15 "Мі Маркетів".

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Opendatabot, на липень 2021 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгієна, Раймондас Туменас.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками 2023 року її виторг зріс на 47% - до 23,6 млрд грн, чистий збиток скоротився на 87% - до 310,7 млн грн.

Теги: #центр #новус

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