"Новус Україна" переносить терміни відкриття розподільчого центру, що будується за кредит ЄБРР

"Новус Україна" переносить терміни відкриття "зеленого" розподільчого центру, що будується за синдикований кредит ЄБРР, повідомив операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«Ми продовжуємо будувати наш розподільчий центр площею 40 тис. кв. м у рамках "зеленого" $100 млн кредиту від ЄБРР. Його буде побудовано за стандартом BREEAM, екологічно чистим, холодильне обладнання працюватиме за високими світовими стандартами на СО2. Війна внесла корективи у терміни, відповідно дати його відкриття зсуваються", - сказав він.

Панасенко нагадав, що один із логістичних центрів компанії було знищено під час війни. "Втрати від знищення складу із продукцією, що швидко псується, становили 75 млн грн. Ми орендували нові логістичні приміщення після втрати свого. Є складнощі, пов'язані із дефіцитом великих складських приміщень, і сьогодні ми працюємо із шістьма складами замість двох, з якими працювали раніше", - сказав він.

Компанія на цьому етапі не має наміру розпочинати додаткові логістичні проєкти. "Розподільний центр буде нашим основним (логістичним центром) та забезпечуватиме можливості розвитку мережі в цілому", - повідомив Панасенко.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року ЄБРР забезпечив $100 млн "Новус Україна" на будівництво розподільчого центру та понад 30 магазинів до кінця 2022 року. На той час мережа налічувала 47 об'єктів. Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгієне, Раймондас Туменас.