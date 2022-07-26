Економіка

16:56 26.07.2022

Середній чек у магазинах мережі супермаркетів Novus зріс на 10%

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Середній чек у магазинах мережі супермаркетів Novus зріс на 10%

Кількість чеків у магазинах мережі супермаркетів Novus у 2022 році впала на 27% порівняно з минулим роком, одночасно середній чек зріс на 10%, повідомив операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Порівняно з минулим роком кількість чеків менша на 27%. Середній чек зріс у червні на 10% у грн, якщо порівнювати з минулим роком. Але ми розуміємо, що сьогодні це не перекриває навіть інфляції", - повідомив Панасенко.

Він зазначив, що суттєво змінилися структура покупок та переваги споживача.

Знизилося, зокрема, споживання алкоголю, це стосується не лише елітного, а й загалом. Більше ніж на 40% просіла категорія дитячих товарів, приблизно так само менше купили кондитерських виробів, найсильніше просіла група непродовольчих, супутніх товарів, - на 46%.

Молочна категорія втратила 17%, у ній сильніше впала йогуртно-десертна група – понад 30%, але й "прості" продукти купують рідше – молоко знизилося на 13%.

Водночас є групи товарів, що показали зростання. Був точковий момент зростання групи сіль/сода. Зросла бакалія, насамперед консерви (на 11%). Крупи розкуповували на 30% більше звичайного у березні-квітні, потім інтерес знизився, нині бачимо невеликий приріст у цій категорії.

"Загалом навіть у грошовому вираженні наш продаж наразі нижче на 16%, ніж за аналогічний період минулого року. Реальний середній чек нижче за минулорічний, падає кількість позицій у чеку. Частково ця ситуація пояснюється наявністю у людей накопичень – їм треба використати ту крупу та макарони, які вони купили у березні. Але основний чинник – зниження купівельної спроможності, і його вплив лише посилюватиметься", - повідомив Панасенко.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому самому році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus опікується компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгіене, Раймондас Туменас.

Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".

Теги: #чек #новус

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