Економіка

19:41 29.12.2022

Середній чек в українських закладах громадського харчування зріс у середньому на третину – дослідження Poster

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Середній чек в українських закладах громадського харчування зріс у середньому на третину – дослідження Poster

Українські заклади громадського харчування у грудні 2022 року фіксують зростання середнього чека в середньому на третину порівняно з минулим роком, випливає із дослідження компанії Poster.

Згідно з ним, зростання середнього чека спостерігається в усіх типах бізнесу. Зокрема, найбільше зростання зафіксовано у закладах фастфуду – на 49%, до 158 грн, та в пекарнях – на 45%, до 66 грн. Середній чек зріс також у барах – на 27%, до 416 грн, у кав'ярнях – на 25%, до 75 грн, у ресторанах – на 22%, до 550 грн, у кальянних – на 21%, до 432 грн, у кафе - на 19%, до 226 грн.

Найбільше зростання виручки у передсвятковий період 19-25 грудня порівняно з минулим роком показали фастфуд та кав'ярні – на 58% і 48% відповідно. Пекарні збільшили виручку на 15%, кафе – на 10%, бари – на 5%, ресторани – на 2%. Водночас кальянні скоротили виручку на 2% порівняно з минулим роком, зазначає Poster.

За його даними, заклади фастуфду, пекарні та кав'ярні повернулися до довоєнних показників виручки наприкінці травня, тоді як ресторани, бари та кальянні змогли досягти лютневих значень лише у листопаді.

Водночас зростання виручки зумовлене переважно інфляцією, зазначають респонденти Poster.

"З лютого до травня ми просіли на 50%. У травні, коли був великий потік переселенців, перевищили показники на 20%. Далі вийшли на показники минулого року. Однак виручка зросла через інфляцію, тому ми перестали звертати на це увагу. Орієнтуємося лише на кількість гостей на місяць та середній чек", – наведено в дослідженні коментар співвласників закладів "Марево" та Late Breakfast Wine&Pizza Club Артема Яценка та Василя Будуровича.

Водночас після перших масованих ударів Росії по українській критичній інфраструктурі в жовтні показники виручки столичних закладів значно впали.

"Оскільки більшість ресторанів мережі розташовані в ТРЦ, підключити генератори для продовження роботи немає змоги, і, відповідно, реалізація відбувається лише в години зі світлом, але навіть у цей час попит впав", - наводить Poster слова CEO мережі 1708 pizza di Napoli Володимира Гнатюка.

Дослідження Poster ґрунтується на даних обсягів продажу 7 тис. закладів громадського харчування України.

Теги: #чек #громадське_харчування

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