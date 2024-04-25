Події

10:27 25.04.2024

Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

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Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

Прикордонники прийняли бій із групою російських диверсантів, які проникли на територію України в Сумській області, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники вступили в бій із російською ДРГ на Сумщині", - йдеться в телеграм-каналі Держприкордонслужби в четвер уранці.

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки", - наводить Держприкордонслужба подробиці бою.

"У результаті зіткнення ворог відійшов", - зазначено в повідомленні.

Теги: #дрг #сумська_область

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