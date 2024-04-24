ВР закликала міжнародні організації активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, яких утримує РФ

Верховна Рада закликала міжнародні інституції, парламенти й уряди іноземних держав активізувати зусилля для звільнення та повернення в Україну полонених українських журналістів, яких незаконно утримує Російська Федерація, повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, на пленарному засіданні парламенту в середу 293 народні депутати підтримали постанову №11034 про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів держав - членів Європейського Союзу та НАТО, Європейського парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, міжнародних неурядових організацій "Комітет захисту журналістів", "Репортери без кордонів" щодо забезпечення звільнення та повернення в Україну полонених та незаконно утримуваних журналістів (включно з громадянськими журналістами).

У зверненні Верховна Рада запропонувала міжнародній спільноті посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію для захисту прав журналістів, гарантування їхньої безпеки, а також повернення полонених і незаконно утримуваних українських журналістів.

Крім цього, український парламент закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та з прав людини посилити роботу з дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних РФ українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх полонених - громадян України, зокрема незаконно утримуваних українських журналістів, включно з громадянськими журналістами.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту притягнути до відповідальності, зокрема через Міжнародний кримінальний суд, усіх винних у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території України.