РФ обстріляла Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини
Війська РФ обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ще двічі ввечері агресор бив по Нікополю. Поцілив по місту FPV-дроном. І вгатив з важкої артилерії", - сказано в його телеграм-каналі вранці у вівторок.
Також близько півночі артобстріл пережила і Червоногригорівська громада Нікопольщини.
За словами Лисака, після обстрілу ніхто не постраждав. Решта ночі в районі була тихою.
Зараз в області повітряна тривога. Голова ОВА закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.