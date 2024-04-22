Суд заарештував і другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських на Вінниччині - прокуратура

Суд заарештував без можливості внесення застави і другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських у Вінницькій області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

У прокуратурі уточнюють, що підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили про безальтернативний арешт підозрюваного військовослужбовця 1972 р. н.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що також перевіряють інформацію про розкрадання фігурантами вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

За даними слідства, 19 квітня 2024 року військовослужбовці - батько і син - самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Фігурантів затримали 21 квітня в с. Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, у якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено зброю, ймовірно, з якої було скоєно вбивство.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що можливим мотивом стрільби військовослужбовців у поліцейських у Вінницькій області є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину - ІФ-У) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр у понеділок в ефірі Національного телемарафону.