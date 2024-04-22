Прокурори встановлюють масштаби екологічної шкоди після ракетних ударів РФ по Трипільській ТЕС

Фото: Офіс генпрокурора

Екологічні прокурори спільно з іншими спеціалістами встановлюють розмір екологічної шкоди, заподіяної внаслідок ракетних обстрілів РФ по Трипільській ТЕС у Київській області, повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів шкоди, завданої довкіллю, внаслідок обстрілу Трипільської ТЕС з боку збройних сил РФ", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в понеділок.

У прокуратурі нагадують, що 11 квітня 2024 року держава-агресор завдала ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування (ст. 438 КК України). "Через влучання ворожих ракет на ТЕС здійнялась масштабна пожежа та стався витік трансформаторного масла", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, для встановлення масштабів наслідків для екології прокурори за участю спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу та ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України провели додатковий огляд території ураження.

У відомстві уточнюють, що експерти відібрали проби зразків ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Після отримання їхніх результатів буде визначено розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунту, та призначено інженерно-екологічну експертизу.

Також, наголошується в повідомленні, буде розраховано шкоду, завдану довкіллю, внаслідок забруднення атмосферного повітря через пожежу на ТЕС.