Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає "гіперцентралізацію" слабким місцем російської системи.

"Подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з кремля. Без нього важливі рішення не ухвалюються. Це збільшує можливість помилки", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Литвиненко також навів класифікацію російської еліти одного з європейських аналітичних центрів. "Вони розділили всю російську еліту на три групи - "заручники", "опортуністи" та "віряни". "Вірян" - найменше, а "заручників" найбільше, відсотків 60. Це ті самі прагматики, у яких поступово починає діяти стокгольмський синдром", - сказав він.

Інша річ, зазначив секретар РНБО, "ми маємо зрозуміти для себе, що росія ніколи так добре не жила, як наразі. Я вважаю, що ситуація в росії на сьогодні - це крихка стабільність".