У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

У неділю ввечері в Харкові пролунав вибух, за попередніми даними, на околиці міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За інформацією, що потребує уточнення, є щонайменше один потерпілий", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранено і госпіталізовано 19-річного цивільного чоловіка.

"На цю хвилину є інформація про одного пораненого - цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичного закладу, медики надають усю необхідну допомогу", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Голова ОВА уточнив, що "профільні служби перевіряють місця влучень".