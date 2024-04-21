Події

18:59 21.04.2024

Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждала мирна мешканка - голова ОВА

1 хв читати

Російські окупанти протягом дня 8 разів атакували Нікопольський район, завдавши ударів п'ятьма дронами-камікадзе і тричі обстрілявши з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Влучили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Поки що в лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім того, було пошкоджено адмінбудівлю, п'ять приватних будинків, вісім господарських будівель.

В інших районах Дніпропетровської області день минув спокійно.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 21.04.2024
Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

12:27 21.04.2024
У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

12:12 21.04.2024
У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

11:42 21.04.2024
Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

11:40 21.04.2024
Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

18:14 20.04.2024
У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

12:27 20.04.2024
Дніпропетровська область отримає понад 3,2 млрд грн у рамках економічної платформи "Зроблено в Україні"

Дніпропетровська область отримає понад 3,2 млрд грн у рамках економічної платформи "Зроблено в Україні"

11:47 20.04.2024
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

19:28 19.04.2024
Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

19:09 19.04.2024
Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Допомога солдатам на передовій має прийти якнайшвидше, а не через 6 місяців

Час між затвердженням пакета американської підтримки і реальним ураженням ворога на фронті має бути максимально коротким - Зеленський

Російська армія має зазнавати втрат щодня - Зеленський після доповіді Сирського

Нападників на поліцейських затримали в Одеській області - їм загрожує довічне ув'язнення

Байден: Ухвалення Палатою представників законопроєктів про іноземну допомогу надсилає "чіткий сигнал" про американське лідерство

ОСТАННЄ

ВИБУХ У ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Росіяни завдали чотири ракетних і 37 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень

Допомога солдатам на передовій має прийти якнайшвидше, а не через 6 місяців

Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні уповільнено

Поставки далекобійних ATACMS в Україну можуть бути розпочаті до кінця наступного тижня

Підозрювані в розстрілі поліцейських на Вінниччині перевозили зброю і мали намір утекти за кордон

Українські ВМС завдали удару по російському судну "Комуна" - речник ВМС ЗСУ

У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА