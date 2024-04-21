Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждала мирна мешканка - голова ОВА

Російські окупанти протягом дня 8 разів атакували Нікопольський район, завдавши ударів п'ятьма дронами-камікадзе і тричі обстрілявши з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Влучили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Поки що в лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім того, було пошкоджено адмінбудівлю, п'ять приватних будинків, вісім господарських будівель.

В інших районах Дніпропетровської області день минув спокійно.