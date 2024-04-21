Намагаючись захопити Часів Яр, армія РФ використовує тактику узгодженого повітряного бомбардування, але має дуже повільний прогрес

Місто Часів Яр, незважаючи на постійні комбіновані повітряні атаки, як і під час захоплення Авдіївки, дуже добре захищене, і російським військам удалося домогтися в цьому районі лише дуже незначного прогресу, зазначають у британській розвідці.

"14 квітня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що російські війська мають намір взяти Часів Яр на сході України до 9 травня - дати святкування дня перемоги в Росії. Сирський заявив, що Часів Яр - це попередній крок до більшого міста Краматорська", - йдеться у звіті, опублікованому в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю.

Як нагадують фахівці розвідки, 18 квітня командувач ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль зазначив, що російські військово-повітряні сили скидають 20-30 боєприпасів на день. "Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії", - зазначають у британській розвідці.

"Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська домоглися лише повільного прогресу в цьому районі", - зазначають фахівці розвідки.