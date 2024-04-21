ЗСУ вже до червня зможуть поліпшити своє оперативне становище на фронті, отримавши достатню допомогу Заходу - ISW

Збройні сили України, отримавши додаткову допомогу, ймовірно, вже до червня зможуть поліпшити своє оперативне становище, що змусить військове керівництво змінити намічені на цей період плани великомасштабної наступальної операції, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Україна, ймовірно, буде в значно поліпшеному оперативному становищі до червня 2024 року, незважаючи на затримки з прибуттям американської допомоги, і російське військове командування, імовірно, розгляне суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, почне в червні", - йдеться в огляді ISW за 20 квітня.

Зазначається, що українські сили, найімовірніше, скористаються допомогою США, щоб стримати російські наступальні операції в червні 2024 року, що зруйнує плани російського командування, які багато в чому базуються на їхньому переконанні, що західну допомогу Україні може бути значно затримано або взагалі не буде надано.

Також наголошується, що Кремль, як і раніше, зберігає можливість подальшої мобілізації економіки і населення, а Україна стикається з постійними проблемами створення збройних сил і їх забезпечення. "Сполучені Штати та їхні західні союзники повинні надавати Україні регулярну та послідовну допомогу і своєчасно та ефективно доставляти українським силам нові критично важливі системи, щоб допомога Заходу мала оперативний значущий ефект", - наголошують військові експерти.

"Відновлення допомоги США у сфері безпеки України є критичним поворотним моментом у війні в Україні, але Кремлю, Заходу та Україні ще належить ухвалити додаткові рішення, які визначать характер і результат бойових дій", - зазначають аналітики.