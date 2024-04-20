Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не мають наміру капітулювати перед Росією, оскільки Путін сам боїться українців і західної підтримки, яку вони отримують; Путін також не впевнений у собі, оскільки впевнені й сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю.

"Нікуди віра українців в Україну, віра людей у ЗСУ і себе не поділася. Щодо втоми - брехати не буду: вона є. Але всі ми з вами живі люди. Коли ви йдете на роботу, ви все одно повертаєтеся ввечері або вночі додому, і ви відчуваєте втому, але це не означає, що зранку ви не підете на свою роботу, яку ви поважаєте, любите і яка вам потрібна, щоби жити і годувати дітей. Так і в захисті України. Ми нікуди не дінемося, ми захищаємо свою державу, ми втомлюємося, але на ранок ми повинні знову робити свою роботу, тому що - це єдиний захист. Ми повинні жити і захищати дітей", - заявив він в інтерв'ю бразильським журналістам.

Тому, як наголосив Зеленський, "жодного повороту від миру, від наших планів до ЄС, від захисту наших цінностей - від цього ніхто відмовлятися не буде і не буде обирати капітуляцію перед Росією. Це російські наративи. Ми ж навіть не стоїмо перед таким вибором".

"Це наративи РФ - що в Україні все погано й ініціатива в руках росіян. Це не так. У руках у росіян зброя, якої на сьогодні більше, ніж у руках наших військових. Але цей момент зараз такий не простий. Проголосується вся допомога, і крок за кроком зброя буде. Ми будемо на це не просто розраховувати, а боротися за це. Так само, як і ми почали відновлювати своє виробництво", - сказав президент.

Він зазначив, що "за 30 років незалежності України Росія тут мала агентів і робила все, щоб Україна не розвивалася, щоб зброя віддавалася, щоб заводи ОПК були знищені".

"Усе це поставити на ноги, повірте, непроста місія. Але ми відновили виробництво артилерії, його не було. Ми відновили масове виробництво ракет - "Стугна", "Корсари" тощо. Ми побудували виробництво дронів і РЕБ. І на сьогодні це війна технологій", - сказав він.

"У нас є відповідні технології, ми боремося, щоб були поставки від партнерів. Усе дається непросто. Ейфорії немає, але рук ніхто не опускає. І повірте: Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам у собі не впевнений. Упевнені люди з великою армією, з великою державою, з такими надрами, ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню землі, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типа" абсолютно зрозумілий. І розуміючи це, ми повинні стояти міцно, стояти на своєму", - наголосив Зеленський.

Також, зазначив глава держави, "РФ тисне на нас тим, що їм байдуже, скільки їхніх людей загине, для нас важливі наші люди і моральні цінності".

"А Росії це не важливо. Їм важливі перемоги - не для РФ, а для Путіна. А для нього перемога - це відновлення СРСР шляхом знищення інших народів та інших незалежних країн. Тому Україна нікуди відступати не збирається", - резюмував Зеленський.