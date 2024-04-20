Події

14:37 20.04.2024

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Вовчанська збільшилася до двох осіб

1 хв читати

За уточненими даними, унаслідок суботнього обстрілу Вовчанська (Харківська область) загинуло двоє людей.

"Зафіксовано пряме влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. Поранення дістали жінка і чоловік. Обом жертвам 61 рік. За іншими адресами внаслідок обстрілів у місті загинуло двоє чоловіків віком 50 та 84 роки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, ЗС РФ били по місту авіаційним керованим боєприпасом і з РСЗВ.

Теги: #вовчанськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 20.04.2024
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

16:05 13.03.2024
Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську пошкоджено двоповерховий будинок, під завалами можуть перебувати люди

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську пошкоджено двоповерховий будинок, під завалами можуть перебувати люди

11:40 07.03.2024
Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена

13:13 19.02.2024
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох охоронців

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох охоронців

16:24 14.01.2024
Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

13:10 28.12.2023
Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

22:49 28.11.2023
Рятувальники ліквідували пожежу в центрі Вовчанська, спровоковану ворожими обстрілами

Рятувальники ліквідували пожежу в центрі Вовчанська, спровоковану ворожими обстрілами

16:46 19.10.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох місцевих жителів

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох місцевих жителів

13:10 01.10.2023
Окупанти обстріляли центр прикордонного Вовчанська, загинув мирний житель - прокуратура

Окупанти обстріляли центр прикордонного Вовчанська, загинув мирний житель - прокуратура

14:33 20.08.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю

Авіація партнерів могла б збивати російські ракети, які летять по Україні та сусідах - Зеленський

Україна в травні-червні має вийти на підписання двосторонніх безпекових угод зі США, деякими країнами Північної Європи та Балтії - Зеленський

На відео вбивства поліцейського на Вінниччині присутні військовослужбовці однієї з в/ч Сухопутних військ - Командування

Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

ОСТАННЄ

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік - ОВА

Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю

Авіація партнерів могла б збивати російські ракети, які летять по Україні та сусідах - Зеленський

Україна в травні-червні має вийти на підписання двосторонніх безпекових угод зі США, деякими країнами Північної Європи та Балтії - Зеленський

Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

На відео вбивства поліцейського на Вінниччині присутні військовослужбовці однієї з в/ч Сухопутних військ - Командування

Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

На прикордонному переході "Рава-Руська - Гребенне" з неділі частково відновлять пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі та заморозки на заході країни

ОК "Південь" сприяє правоохоронцям у затриманні вбивць поліцейського на Вінниччині, підозрювані понад рік не служать у 28 ОМБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА