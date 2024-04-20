Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Вовчанська збільшилася до двох осіб

За уточненими даними, унаслідок суботнього обстрілу Вовчанська (Харківська область) загинуло двоє людей.

"Зафіксовано пряме влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. Поранення дістали жінка і чоловік. Обом жертвам 61 рік. За іншими адресами внаслідок обстрілів у місті загинуло двоє чоловіків віком 50 та 84 роки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, ЗС РФ били по місту авіаційним керованим боєприпасом і з РСЗВ.