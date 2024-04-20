Події

14:09 20.04.2024

Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі та заморозки на заході країни

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Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі та заморозки на заході країни

Значні дощі очікуються в неділю, 21 квітня, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі та Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Сумській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у східних, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях грози, у південно-східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим у цих областях оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Уночі 21-22 квітня в західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° (I рівень небезпеки, жовтий).

Теги: #заморозки #попередження #дощі

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