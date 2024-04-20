Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Один житель міста Вовчанськ Харківської області загинув, ще одна мешканка дістала поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в суботу близько 8:15.

"За попередніми даними, військові РФ завдали удару уніфікованим міжвидовим планувальним боєприпасом УМПБ. Унаслідок обстрілу зруйновано третій під'їзд дев'ятиповерхового будинку. У другому під'їзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення дістали жінка 1963 р.н. і чоловік 1979 р.н. 60-річний чоловік, який працював у своєму городі, внаслідок обстрілу загинув", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.