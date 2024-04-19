Події

19:51 19.04.2024

Окупанти за добу завдали 25 ракетних і 52 авіаудари по Україні, обстріляли близько 110 міст і сіл

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Окупанти за добу завдали 25 ракетних і 52 авіаудари по Україні, обстріляли близько 110 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу 25 ракетних і 52 авіаційні удари територією України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 42 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Волфине Сумської області, Іванівка, Ямполівка, Торське, Дружба, Іванівське, Нью-Йорк, Юр'ївка, Новопокровське, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар і Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Іванівка Херсонської області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському, новопавлівському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Красногорівка та Костянтинівка Донецької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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