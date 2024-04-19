ЗСУ відбили на авдіївському, новопавлівському й бахмутському напрямках 57 атак окупантів за добу

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки й штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському й херсонському напрямках, водночас на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 26 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у зведенні.

Також складна ситуація на бахмутському й новопавлівському напрямках. "На бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення... На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак противника в районах Твердохлібового й Кремінної Луганської області, а також Тернів Донецької області. На херсонському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив шість безуспішних атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області на лівому березі Дніпра. На оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації чотири рази атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На північному й слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському й поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.