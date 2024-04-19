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14:20 19.04.2024

Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

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Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

Кількість вагонів із зерновими вантажами, які вивантажують щодоби в портах Великої Одеси, за останній тиждень скоротилася до 1 196 од. через часті обстріли припортової інфраструктури, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"У квітні показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1000-1250 од. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси становить 1196 од. За тиждень показник знизився на 91 вагон", - сказав він.

Окрім того, за той самий період знизилося з 8330 до 7289 скупчення вагонів із зерном у напрямку портів.

"Протягом тижня ворогом було нанесено декілька ракетних ударів по припортовій залізничній інфраструктурі порту "Чорноморськ". Наразі фахівці досліджують рівень руйнувань/пошкоджень залізничної інфраструктури. Тимчасово введена конвенційна заборона на відвантаження в напрямку порту "Чорноморськ", ведуться роботи по відновленню залізничної інфраструктури порту", - розповів Ткачов і додав, що 847 вагонів із вантажами, які прямували до "Чорноморська", наразі переадресовують до інших портів.

Водночас черга вагонів із зерном у напрямку порту "Ізмаїл" за тиждень збільшилася на 230 од. - з 691 до 921 вагона. Середньодобовий показник вивантаження зріс на 4 од. до 94 вагонів.

"Збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений знаходитися в бомбосховищах) та погіршення погодних умов (опади, дощ). Основний чинник зменшення вивантаження вагонів в портах Великої Одеси- тимчасова зупинка вивантаження в порту "Чорноморськ", - констатував заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ.

Теги: #зерно #одеса #укрзалізниця

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