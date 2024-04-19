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07:35 19.04.2024

Генштаб ЗС України : На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 25 атак противника

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Генштаб ЗС України : На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 25 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 25 атак супротивника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Торського та Ямполівки Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак неподалік населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснено 11 безуспішних атак на позиції наших військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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