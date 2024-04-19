Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 78 авіаударів

Ворог завдав 11 ракетних і 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів і БПЛА типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.