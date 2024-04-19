Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 п'ятниці.

Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.