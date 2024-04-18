Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 63 авіаційних ударів по території України

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти за добу завдали 6 ракетних і 63 авіаційних ударів, а також здійснили 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.