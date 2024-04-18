Події

19:39 18.04.2024

На лінії фронту зафіксовано 71 бойове зіткнення

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На лінії фронту зафіксовано 71 бойове зіткнення

На лінії фронту на півдні та сході України за добу зафіксовано 71 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 17 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 11 атак біля населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації тричі атакував позиції українських захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських військ у населеного пункту Кринки Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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