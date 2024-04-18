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13:09 18.04.2024

Ворог намагається захопити Часів Яр, закидає місто КАБами й не зважає на свої втрати - ОСУВ "Хортиця"

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Ворог намагається захопити Часів Яр, закидає місто КАБами й не зважає на свої втрати - ОСУВ "Хортиця"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог продовжує спроби захопити Часів Яр на Донеччині, закидає місто керованими авіабомбами, використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Зараз ворог тисне здебільшого на бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Спікер розповів, що ворожі штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального й ударного типу.

"Зараз ворог також закидає місто Часів Яр КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру", - зазначив він.

Волошин наголосив, що російська авіація не припиняє спроб щодня скидати КАБи.

"У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - розповів він.

В ОСУВ "Хортиця" також зазначили, що тактика росіян полягає у "зрівнюванні населених пунктів із землею", повноцінному знищенні та взятті під контроль "купи пилу".

Крім того, Волошин повідомив про знищення українськими воїнами вчора на одному з напрямків системи "Солнцепьок".

За його словами, на постійному фронті обстановка останніми днями дещо загострилася, проте значного загострення поки що немає. Як зазначив речник, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" найгарячішими напрямками наразі є бахмутський і авдіївський, де ворожа авіація та армія не припиняють спроб і далі штурмувати позиції українських захисників.

"Тут використовуються артилерія, танки, БПЛА різних типів і класів, а також авіація для завдання ворожих ударів керованими авіаційними бомбами. Ворог намагається цими всіма можливостями досягти своєї мети - вийти на адмінмежі Донецької області", - сказав Волошин.

Загалом ситуація в районі бойових дій залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

 

Теги: #часів_яр

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