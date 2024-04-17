Екснардепа Демчака оголошено в розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака за підозрою у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгеновича за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті НАБУ.

Як повідомлялося, 8 серпня 2023 року прокуратура повідомила про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку.