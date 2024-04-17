Події

19:37 17.04.2024

За добу ворог завдав 4 ракетних і 43 авіаударів по території України

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За добу ворог завдав 4 ракетних і 43 авіаударів по території України

За добу ворог завдав 4 ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

"Вранці ворог ударив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, з них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначили в Генштабі.

Загалом за добу ворог завдав авіаударів у районах Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Спірного, Диліївки, Первомайського, Соловйового, Новокалинового, Новопокровського, Новоселівки Першої, Новобахмутівки, Сокола, Олександрополя, Красногорівки, Георгіївки, Урожайного Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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