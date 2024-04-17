Події

19:25 17.04.2024

На фронті відбулося 71 бойове зіткнення, ЗС України відбили 19 атак на бахмутському напрямку

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На фронті відбулося 71 бойове зіткнення, ЗС України відбили 19 атак на бахмутському напрямку

Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, на бахмутському напрямку українські військові відбили 19 ворожих атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення", - ідеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбуці в середу ввечері.

Також ЗС України відбили 9 атак на авдіївському напрямку біля Семенівки, Новобахмутівки, Очеретиного, Новокалинового, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Ще 3 ворожі атаки було відбито на лиманському напрямку біля населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

Своєю чергою, ворог здійснив 4 атаки на позиції українських військових на куп'янському напрямку поблизу Новосергіївки Харківської області, 3 атаки - на оріхівському напрямку неподалік Старомайорського Донецької області, 2 атаки - в районі Кринків на херсонському напрямку.

Крім цього, на новопавлівському напрямку противник, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону у Водяного, Побєди, Новомихайлівки Донецької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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