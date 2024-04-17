Події

11:26 17.04.2024

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

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Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

Російські окупанти вранці в середу, 17 квітня, атакували Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ціль терористів - знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він закликав жителів області стежити за сигналами повітряних тривог та оперативно спускатися до укриття.

Як зазначили Сили оборони півдня, ворог продовжує "підступну тактику точкових ракетних ударів, в тому числі з використанням балістики".

Теги: #одеська_область

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