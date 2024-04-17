Росіяни за добу здійснили два ракетні та 64 авіаудари

Ворог завдав 2 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.