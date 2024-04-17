Події

07:30 17.04.2024

Росіяни за добу здійснили два ракетні та 64 авіаудари

1 хв читати
Росіяни за добу здійснили два ракетні та 64 авіаудари

Ворог завдав 2 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 17.04.2024
ЗС України утримують оборону, відбивають ворожі атаки на шести напрямках

ЗС України утримують оборону, відбивають ворожі атаки на шести напрямках

07:19 17.04.2024
Росіяни обстрілювали 13 громад Сумської області, є поранений

Росіяни обстрілювали 13 громад Сумської області, є поранений

20:10 16.04.2024
Українська авіація завдала ударів по п’яти районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по п’яти районах зосередження противника

20:08 16.04.2024
Росіяни за добу завдали двох ракетних і 43 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали двох ракетних і 43 авіаційних ударів по території України

19:53 16.04.2024
На лінії фронту за добу відбулося 50 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 50 бойових зіткнень

07:46 16.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів

07:37 16.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника

07:24 16.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 31 авіаудар

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 31 авіаудар

07:21 16.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

07:03 16.04.2024
Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

ПАРЄ закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

ОСТАННЄ

Ворог за добу здійснив 216 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

У Білопіллі залишилися без світла 746 абонентів через пошкодження лінії електропередачі в результаті обстрілів

Росіяни за добу втратили 710 осіб

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронами, є поранена і пошкодження

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Маск пропонує запровадити плату за публікації у Твіттері

Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

Чехія закупила артилерійські боєприпаси для України

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА