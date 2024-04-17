Події

07:22 17.04.2024

Маск пропонує запровадити плату за публікації у Твіттері

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Маск пропонує запровадити плату за публікації у Твіттері

Ілон Маск запропонував запровадити невелику плату за право публікації першого посту в Tвіттер для нових користувачів.

"На жаль, невелика плата за можливість зробити першу публікацію новим користувачам - це єдиний спосіб впоратися із засиллям ботів", - написав Маск.

Він вважає, що таким чином можна вирішити проблему великої кількості ботів у соціальній мережі.

Також Маск зазначив, що сучасні боти зі штучним інтелектом легко обходять вбудовані перевірки, які покликані визначити, чи людина його проходить, чи ШІ.

 

 

 

Теги: #плата #твіттер #маск

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