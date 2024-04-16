Росіяни за добу завдали двох ракетних і 43 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали двох ракетних і 43 авіаційних ударів, а також здійснили 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 115 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.