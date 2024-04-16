Події

19:53 16.04.2024

На лінії фронту за добу відбулося 50 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 50 бойових зіткнень

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 50 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку Силами оборони України відбито 6 атак біля населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва в Луганській області.

На бахмутському напрямку українськими підрозділами відбито 12 атак поблизу населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак неподалік населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів поблизу Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив п'ять безуспішних атак на позиції українських військ у населеного пункту Кринки Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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