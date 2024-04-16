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17:00 16.04.2024

Заступник голови Полтавської облради подорожував Європою під виглядом службового відрядження - СБУ

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Заступник голови Полтавської облради подорожував Європою під виглядом службового відрядження - СБУ

Заступнику голови Полтавської обласної ради, який подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження, повідомлено про підозру за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань (ДБР).

У телеграм-каналі СБУ у вівторок зазначається, що в березні 2023 року чиновник оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ Республіки Польща і під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. "Однак, як свідчать матеріали справи, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС. Там він перебував увесь період "службового відрядження", - йдеться в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що про це свідчать виписки з банківських карток, які посадовець використовував для оплати рахунків у закордонних готелях, ресторанах і магазинах.

Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в Євросоюзі.

"Крім того, після повернення посадовець вніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками іноземного відрядження", - уточнюють у СБУ.

Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, зокрема іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України.

На підставі отриманих доказів чиновнику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 366 (службове підроблення), ст. 190 (шахрайство), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Теги: #сбу

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