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11:26 16.04.2024

Із 16 липня для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження є обов'язковою наявність версії державною мовою - мовний омбудсмен

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Із 16 липня для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження є обов'язковою наявність версії державною мовою - мовний омбудсмен

З 16 липня для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження набуває чинності ст. 25 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою є обов'язковою наявність версії державною мовою, повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Рівно за три місяці, 16 липня 2024 року, для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження набирає чинності стаття 25 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих медіа, зокрема містить вимоги щодо їх виготовлення, публікування та розповсюдження", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок.

Згідно зі ст. 25 мовного закону України, для всіх друкованих медіа є обов'язковою наявність версії державною мовою.

"Якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг та спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, розповсюдження за передплатою друкованих медіа, які видані недержавною мовою, допускається за умови забезпечення можливості передплати в Україні цього самого видання державною мовою.

Мовний омбудсмен наголошує, що засновники друкованих медіа зобов'язані виготовляти, публікувати та доставляти обов'язковий примірник документів (номерів або випусків друкованих ЗМІ) державною мовою в порядку, що визначений законом.

"У кожному місці розповсюдження (газетні розкладки в метро, на вокзалах, у супермаркетах, на АЗС тощо) друковані медіа державною мовою мають становити не менше ніж 50% назв друкованих медіа, що розповсюджуються в цьому місці", - зазначається в повідомленні.

У місці розповсюдження друкованого медіа, яке видано недержавною мовою, таке медіа розповсюджується державною мовою.

При цьому мовний омбудсмен зазначає, що "вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього закону".

Зазначається, що в такому разі обов'язковий примірник документів, передбачений частиною третьою ст. 25, виготовляється, публікується та доставляється відповідною мовою.

 

Теги: #омбудсмен #змі #медіа

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