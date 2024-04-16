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07:37 16.04.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Нове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині; на північ від Приютного та на південний захід від Білогір'я Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснено 5 безуспішних атак на позиції наших військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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