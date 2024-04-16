Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 31 авіаудар

Ворог завдав 16 ракетних і 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці, Волохівка Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.